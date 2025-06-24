На Херсонщині ВМС України знищили катер окупантів із десантом
Українські військові знищили катер Чорноморського флоту рф з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонської області
Про це повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
"Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини. Дякую військовим морякам за гарну роботу", — написав він.
Нагадаємо, 22 червня бійці ГУР успішно атакували поїзд російських загарбників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Захисники спалили цистерни з пальним, призначеним для армії РФ.
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