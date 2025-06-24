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На границе с Молдовой задержан военный, который за $2,5 тыс. пытался организовать побег СВЧшников

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с пограничниками задержали военнослужащего, пытавшегося организовать канал незаконного пересечения границы. Речь идет о попытке переправить в Молдову военнослужащих, самовольно покинувших части - так называемых СЗЧшников.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года фигурант решил покинуть территорию Украины. Он обратился к одному из должностных лиц Госпогранслужбы с предложением "договориться" о переправке через реку Днестр на резиновой лодке. В обмен на содействие военный предложил взятку в размере 2,5 тысяч долларов США.

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Более того, мужчина пообещал в будущем привести других желающих скрыться - в том числе находящихся в статусе самовольно покинувшего часть. Однако пограничник, к которому он обратился, сообщил о попытке подкупа стражам порядка. В результате военнослужащий был задержан непосредственно во время передачи денег.

Ему уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

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