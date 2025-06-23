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23 червня 2025, 15:41

СБУ викрила у Києві агентів РФ, які готували замах на Дмитра Гордона

23 червня 2025, 15:41
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фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

У результаті спецоперації у Києві одночасно затримано 4 агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора (резидента), які готували замовне вбивство.

За вбивство Гордона терористи мали отримати 400 тис. доларів США.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента елітного російського підрозділу, який коригував удари по Київщині.

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СБУ Київ замах Дмитро Гордон агент рф
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