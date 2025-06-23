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Розробка вже довела свою ефективність у бойових умовах

Про це виданню LIGA.net повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, передає RegioNews.

За його словами, перші успішні випробування відбулися ще в липні 2024 року. Після тестів у бойових умовах ракета підтвердила свою ефективність.

"Сапсан" вирізняється високою швидкістю та потужністю. Під час випробувань ракета розвинула швидкість до 5,2 махів - приблизно 6370 км/год. Для порівняння, американська ATACMS здатна летіти зі швидкістю 3 махів, а російський "Іскандер-М" - до 6. Особливість української розробки - параболічна траєкторія, яка значно ускладнює її перехоплення засобами ППО.

У травні 2025 року "Сапсан" був вперше застосований у реальному бою. Як повідомив Бадрак, ракета знищила військову ціль на глибокому тилу окупаційних військ - на відстані близько 300 км. За попередніми оцінками, бойова частина ракети містить 480 кг вибухівки. Не виключено, що її реальна дальність польоту може сягати 500 км.

Раніще повідомлялося, кадри запуску "Сапсан" з новорічного відео Зеленського нагадують корейські ракетні випробування 6-річної давнини.