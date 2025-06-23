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В ночь на 23 июня Киев подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Российские войска выпустили по столице ракеты и беспилотники, в результате чего погибли мирные жители и разрушены десятки объектов гражданской инфраструктуры.

Согласно официальной информации Офиса Генерального прокурора, в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере шесть человек. Еще 16 получили ранения, среди них – 15-летняя девушка. Самые большие разрушения зафиксированы в Шевченковском районе, где ракета разрушила подъезд пятиэтажки. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут оставаться люди.

Кроме того, взрывная волна повредила соседний 25-этажный дом, уничтожила припаркованные авто. В семи других домах того же района выбило окна. В Святошинском районе повреждены офисы, заведение питания и торговые павильоны возле станции метро. В Голосеевском и Соломенском районах пострадали бизнес-центры, автомобили, а в Подольском - жилые многоэтажки.

Ранее сообщалось об ударе по Киеву: уже 6 погибших, среди пострадавших – 15-летняя девушка.