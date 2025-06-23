Під час обстрілу Київщини загинула жінка, поранено двох рятувальників

фото: ДСНС Київщини

Уночі 23 червня росіяни атакували Київщину. У результаті масованого обстрілу житлових і промислових зон спалахнули масштабні пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що загинула жінка 1957 року народження. Ще вісім осіб отримали поранення. Під час повторного обстрілу травмовано двох рятувальників.

Найбільше постраждали Білоцерківський та Бучанський райони.

У місті Біла Церква виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, де розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Загальна площа пожежі становить близько 1500 кв. м. На місці працюють усі відповідні служби.

Також відбувається гасіння пожеж у приватних житлових будинках за кількома адресами. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти також атакувати Київ. Постраждали житлові райони, медичні заклади та об'єкти спортивної інфраструктури. Відомо про 4 загиблих та 10 поранених.