Силы ПВО обезвредили ночью 354 воздушных целей из 368

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В ночь на 23 июня российская армия атаковала Украину 368 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запустили:

352 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 – локационно потеряны.

Основное направление удара – столица Украины. Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в Киеве и Киевской области.

Напомним, по официальным данным, число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до шести. Еще более 16 пострадали, среди них – 15-летняя девушка.