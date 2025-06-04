Росіяни завдали ракетного удару по навчальному центрі ЗСУ на Полтавщині

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У середу, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів у Полтавській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сухопутні війська.

"Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комплекс заходів, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання.

Відомо, що є поранені. Їм надається медична допомога.

Для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція отримала доручення доставити до ТЦК сотні порушників військового обліку.