Жирна ціль: бригада "Помста" спалила російський "Солнцепьок" на Харківщині
Бійці підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" завдали нищівних ударів по логістиці та техніці російських окупантів на Харківщині
Відео ураження ворожих цілей оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Так, під час бойової роботи захисники виявили та знищили:
- важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок";
- танк;
- наземний роботизований комплекс;
- чотири вантажівки, багі, мотоцикл;
- ліквідували близько 10 окупантів.
"Спалили ворожий "Солнцепьок", розібрали до гвинтика танк", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині воїни бригади "Помста" знищили ворожі FPV-засідки, а також піхоту й техніку окупантів.
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