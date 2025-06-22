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22 червня 2025, 12:45

Росія атакувала Україну балістикою та дронами: як відпрацювала ППО

22 червня 2025, 12:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 22 червня російська армія випустила по Україні ракети, 47 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 28 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також Росія вдарила двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької та Ростовської областей, а також зенітною керованою ракетою "С-300" із ТОТ Донецької області.

Основним напрямком удару була Чернігівщина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у семи локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.

Нагадаємо, сьогодні вночі військові моряки збили ворожий дрон-камікадзе типу "Shahed-136".

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