Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 22 червня

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби, 21 червня, Сили оборони України знищили 1 100 російських загарбників, 9 танків, 2 ББМ, 39 артилерійських систем, 157 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 117 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 011 490 солдат.