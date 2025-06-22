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22 червня 2025, 14:35

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 22 червня

22 червня 2025, 14:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Минулої доби, 21 червня, Сили оборони України знищили 1 100 російських загарбників, 9 танків, 2 ББМ, 39 артилерійських систем, 157 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 117 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 011 490 солдат.

Нагадаємо, стало відомо, що наразі на території України перебувають 695 тисяч російських військових.

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