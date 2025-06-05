На Полтавщині внаслідок удару по навчальному центру ЗСУ загинув військовий інструктор

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Про це повідомляє видання "Зміст", передає RegioNews.

Артем Куценко народився 20 червня 1985 року. Він пройшов шлях від фельдшера до інструктора тактичної медицини з досвідом бойової роботи у зоні АТО.

Після окупації Криму він приєднався до проєкту "Медсанбат" і навчав бійців такмеду разом з інструкторами НАТО.

У 2015-му добровільно підписав контракт зі ЗСУ, служив у Десні, пройшов школу сержантів і отримав почесну нагороду Coin як найкращий курсант.

Захищав Україну на передовій, зокрема під Авдіївкою і шахтою "Бутовка", а після повернення — продовжив готувати нове покоління військових, викладаючи тактичну медицину, тактику і вогневу

Прощання з Героєм відбудеться 6 червня о 09:50 біля Свято-Успенського собору в Полтаві. Родина просить приносити лише живі квіти.

Нагадаємо, у середу, 4 червня, ворог завдав ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів у Полтавській області. Раніше було відомо лише про поранених.

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