Скільки російських військових в Україні: відповідь Зеленського

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На сьогодні на території України перебуває 695 тисяч російських військових

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Плюс Курський, Бєлгородський напрямки – там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку", – зазначив Зеленський.

За його словами, загальна кількість штурмів на добу — до 200 по всій лінії фронту.

"Ситуація на Сумщині – це велика проблема для "русскіх". Вони хочуть "продати" успіх на Сумщині і на Харківщині. Тому що, якщо успіху відповідного немає, Президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями", – каже гарант.

За цей тиждень ворог просунувся на 200 метрів у бік Сум, натомість наші сили відтіснили їх назад на 200–400 метрів.

Нагадаємо, в кінці травня російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області.

Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.

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