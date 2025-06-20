Нестабільна безпекова ситуація: Сумський театр скасовує вистави
У Сумському національному театрі вирішили скасувати вистави. Причиною стала ситуація в регіоні
Про це повідомляють представники театру, передає RegioNews.
Сумський національний театр імені Щепкіна достроково припиняє театральний сезон. Причиною стала небезпечна ситуація в області. Команда театру ухвалила рішення скасувати три вистави. Глядачам мають повернути гроші.
"Через нестабільну безпекову ситуацію в місті ми змушені скасувати до кінця 92-го театрального сезону вистави на великій сцені", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Сумській області триває евакуація населення з 213 населених пунктів. Уже понад 60% жителів цих територій переїхали в більш безпечні зони.
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