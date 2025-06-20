Фото: Сумський національний театр ім. М. Щепкіна

У Сумському національному театрі вирішили скасувати вистави. Причиною стала ситуація в регіоні

Про це повідомляють представники театру, передає RegioNews.

Сумський національний театр імені Щепкіна достроково припиняє театральний сезон. Причиною стала небезпечна ситуація в області. Команда театру ухвалила рішення скасувати три вистави. Глядачам мають повернути гроші.

"Через нестабільну безпекову ситуацію в місті ми змушені скасувати до кінця 92-го театрального сезону вистави на великій сцені", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Сумській області триває евакуація населення з 213 населених пунктів. Уже понад 60% жителів цих територій переїхали в більш безпечні зони.