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27 травня 2025, 00:15

Російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області, – ОВА

27 травня 2025, 00:15
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фото: 0542.ua
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Станом на 26 травня на території Сумської області під контролем росіян знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Жителів цих сіл давно евакуювали, загрози для цивільного населення немає.

Як зазначив очільник ОВА, російські військові продовжують спроби просування з метою створення так званої "буферної зони".

Також бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади і на околицях Локні Юнаківської громади.

"Сили оборони України та усі складові тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині ввели важливі зміни через постійні російські обстріли. Йдеться про маршрут автомобільного транспорту.

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