Експерт заявив, що фортифікації на Сумщині треба було будувати ще рік тому
У прикордонних районах Сумської області можна було зводити фортифікації ще у 2024 році, але ця робота не проводилась
Про це у коментарі LIGA.net розповів Роман Погорілий, співзасновник OSINT-проєкту Deepstate, передає RegioNews.
За його словами, бійці, які воювали на цьому напрямку, підтверджували, що фортифікації біля кордону можна було будувати ще торік.
Погорілий зазначив, що йдеться навіть не про зведення окопів, бліндажів та опорних пунктів. Зокрема можна було вирити протитанковий рів і встановити "зуби дракона".
"Зараз, замість того щоб стримувати ворога інженерно-фортифікаційними спорудами, ми стримуємо людьми", - додав він.
Нагадаємо, на Сумщині триває евакуація цивільного населення.
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