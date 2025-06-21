Сколько российских военных в Украине: ответ Зеленского

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На сегодняшний день на территории Украины находится 695 тысяч российских военных

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами, передает RegioNews.

"Плюс Курское, Белгородское направления – там, где они напротив Харькова, напротив Сум. Есть еще примерно 52 тысячи из Сумского направления", – отметил Зеленский.

По его словам, общее количество штурмов за сутки – до 200 по всей линии фронта.

"Ситуация на Сумщине - это большая проблема для русских. Они хотят "продать" успех на Сумщине и на Харьковщине. Потому что, если успеха соответствующего нет, Президент Трамп скорее будет давить на них санкциями", - говорит гарант.

За эту неделю враг продвинулся на 200 метров в сторону Сум, наши силы оттеснили их обратно на 200–400 метров.

Напомним, в конце мая российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области.

Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.

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