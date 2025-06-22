Парк повітряних камікадзе ЗСУ поповнив новий FPV-дрон

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" вітчизняного виробництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Дрони комплексу "Світловод" побудовані на міцній рамі, мають високопродуктивні двигуни та ємнісні легкі акумулятори. Завдяки оптоволоконному каналу управління ці коптери доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів.

"Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами", — заявили в Міноборони.

За даними відомства, цей безпілотний комплекс "Світловод" розгортається у бойове положення за кілька хвилин.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка".