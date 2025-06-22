Парк воздушных камикадзе ВСУ пополнил новый FPV-дрон
Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" отечественного производства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Дроны комплекса "Светловод" построены на прочной раме, имеют высокопроизводительные двигатели и емкостные легкие аккумуляторы. Благодаря оптоволоконному каналу управления, эти коптеры доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров.
"Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации могут быть оборудованы дневными или ночными камерами", - заявили в Минобороны.
По данным ведомства, беспилотный комплекс "Светловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут.
Напомним, недавно Силы обороны получили на вооружение гексакоптер-бомбардировщик "Волыняка".
Ранее ВСУ получили на вооружение дроны-охотники "Chief-1", уничтожающие вражеские БпЛА.