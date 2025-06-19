Українські дронарі показали, як збивають російські безпілотники під Вовчанськом

фото: ДПСУ

На Вовчанському напрямку дрони бригади "Форпост" успішно знищують російські БпЛА. Захисники Харківщини утримують перевагу в повітрі

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під час одного з епізодів ворожий дрон-розвідник намагався таранити дрон-бомбер Vampire, проте невдало — втратив керування, впав і розбився", — йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що український коптер залишився в строю та продовжив виконувати бойове завдання.