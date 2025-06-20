Артилеристи знищили опорники окупантів на Харківщині
На Вовчанському напрямку артилерійські підрозділи бригади "Гарт" завдали ударів по опорних пунктах росіян. Ворог зазнав втрат
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Обстрілами уражено точки злету ворожих БпЛА та місця зосередження особового складу противника. Знешкоджено 26 окупантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше артилеристи бригади "Помста" показали, як б’ють по окупантах на Сході.
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