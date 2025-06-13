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13 червня 2025, 06:15

Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"

13 червня 2025, 06:15
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Бомбардувальні гексакоптери "Волиняка", призначені для знищення широкого спектра ворожих цілей.

"Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди, у сутінках, при сильному вітрі. Останні версії мають значно покращені характеристики", — заявили в Міноборони.

За даними відомства, цей безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами.

Літальний апарат створили спеціально для перевезення вантажів у складних бойових умовах. Він може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованої техніки.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ отримали на озброєння дрони-мисливці "Chief-1", що полюють на ворожі БпЛА.

Раніше Сили оборони отримали на озброєння важкий бомбер "Білий вовк".

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