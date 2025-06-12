ЗСУ отримали на озброєння дрони-мисливці, що полюють на ворожі БпЛА

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Chief-1"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

За даними відомства, цей коптер призначений для ураження літальних апаратів або живої сили ворога. Зазначається, що вітчизняний дрон має легку та міцну раму, потужні двигуни, високу маневреність та вдалу конструкцію для повітряного бою.

"Chief-1 знищують ворожі FPV, бомбери, окремі зразки корегувальників, розвідників", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Ці безпілотники обладнані системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Коптери можуть здійснювати постріли в ручному або автоматичному режимі.

Нагадаємо, нещодавно арсенал ЗСУ поповнили ударні дрони "батони".

Раніше Сили оборони отримали на озброєння важкий бомбер "Білий вовк".