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20 червня 2025, 06:10

Українські бійці потопили човен та уразили укриття росіян на Курщині

20 червня 2025, 06:10
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фото: ДПСУ
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Минулої доби пілоти дронів підрозділу "Сталевий Кордон" знищили два укриття з російською піхотою на Курському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Згодом бійці виявили ворожий плавзасіб, який також оперативно уразили FPV-дроном", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Півночі прикордонники спалили російські авто з боєприпасами.

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