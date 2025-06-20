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20 червня 2025, 13:39

Зеленський відреагував на нічний обстріл України

20 червня 2025, 13:39
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фото: ДСНС Харківщини
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Росія продовжує тактику терору проти цивільних і має отримати за це жорстку відповідь

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту.

"Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська армія випустила по Україні 86 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 70 ворожих БпЛА.

Так, через масовану атаку ударних БпЛА на Одесу загинула одна людина, ще 14 постраждали. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена житлова інфраструктура.

Окрім того, окупанти масовано атакували Харків та передмістя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо осіб.

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Росія санкції Україна Одеса Харків атака російська армія Зеленський Володимир цивільні
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