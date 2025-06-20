На Херсонщині російський дрон атакував жінку біля магазину
Сьогодні, 20 червня, російські військові атакували з дрона жительку Дар'ївки, що на Херсонщині
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що ворог скинув вибухівку з БпЛА на 39-річну жінку, яка перебувала біля магазину. Внаслідок атаки вона дістала вибухову травму, контузію та уламкові поранення ніг.
Бригада екстреної медичної допомоги надала постраждалій допомогу на місці.
Нагадаємо, минулої доби, 19 червня, російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали 11 мирних мешканців
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