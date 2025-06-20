Зеленский отреагировал на ночные обстрелы Украины

фото: ГСЧС Харьковщины

Россия продолжает тактику террора против гражданских и должна получить за это жесткий ответ

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть.

"Чем быстрее больные в Кремле лишатся возможности финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 20 июня российская армия выпустила по Украине 86 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 70 вражеских БПЛА.

Так, из-за массированной атаки ударных БПЛА в Одессу погиб один человек, еще 14 пострадали. В результате пожаров и "прилетов" повреждена жилищная инфраструктура.

Кроме того, оккупанты массированно атаковали Харьков и пригород ударными беспилотниками В результате обстрелов возникли пожары, пострадали четыре человека.