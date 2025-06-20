Обстріли Сумської області: за добу 75 ворожих атак
Протягом минулої доби російські війська здійснили 75 обстрілів по 25 населених пунктах у 11 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Юнаківській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Сумській громаді загорілася одна із будівель у житловому секторі.
Повітряна тривога в області тривала 12 годин 41 хвилину.
Нагадаємо, пізно увечері 19 червня росіяни атакували Сумську громаду безпілотниками. Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Обійшлося без постраждалих.
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