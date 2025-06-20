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20 червня 2025, 07:35

Обстріл Харкова безпілотниками: горіли житлові багатоповерхівки, постраждали 4 людини

20 червня 2025, 07:35
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фото: ДСНС України у Харківській області
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Вночі 20 червня окупанти масовано атакували Харків та передмістя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, постраждали четверо осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Харківській області.

Під ворожі удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони Харкова та Харківський район.

"За попередніми даними за медичною допомогою звернулись 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років", — повідомили в ДСНС.

Внаслідок влучань на чотирьох локація виникли пожежі. Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1 000 квадратних метрів, господарча споруда, три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1 500 квадратних метрів. Окрім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові авто.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені авто. Постраждали три людини, серед яких діти.

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війна обстріли Харків окупанти діти Харківська область постраждалі
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