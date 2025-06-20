Обстріл Харкова безпілотниками: горіли житлові багатоповерхівки, постраждали 4 людини

фото: ДСНС України у Харківській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Харківській області.

Під ворожі удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони Харкова та Харківський район.

"За попередніми даними за медичною допомогою звернулись 4 цивільних людей, з яких двоє неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років", — повідомили в ДСНС.

Внаслідок влучань на чотирьох локація виникли пожежі. Горів дах 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1 000 квадратних метрів, господарча споруда, три ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1 500 квадратних метрів. Окрім цього, зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки та легкові авто.