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20 червня 2025, 08:35

Вночі українська ППО приземлила 70 російських дронів

20 червня 2025, 08:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 20 червня російська армія випустила по Україні 86 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 70 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 70 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 34 — збито вогневими засобами ураження, 36 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у восьми локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 11 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вночі через масовану атаку ударних БпЛА на Одесу постраждали 13 людей, понад 600 містян евакуювали. Внаслідок пожеж і "прильотів" пошкоджена житлова інфраструктура.

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