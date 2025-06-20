Донеччина під вогнем: десятки обстрілів за добу, є загиблий і поранені
Протягом доби, з 19 по 20 червня, росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударами опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак є 1 загиблий і щонайменше 3 поранених серед цивільного населення, зафіксовано численні пошкодження житлової та промислової інфраструктури.
Покровський район
- Покровськ: поранено 2 людини, пошкоджено автомобіль.
- Родинське: пошкоджено приватний будинок та відділення банку.
Краматорський район
- Лиман: пошкоджено 2 автівки та лінію електропередач.
- Щурове: знищено 4 автомобілі та гараж.
- Слов'янськ: пошкоджено 2 промислові будівлі.
- Золоті Пруди (Олександрівська громада): пошкоджено 3 нежитлові приміщення.
- Костянтинівка: загинула 1 людина, ще 1 поранена; пошкоджено 3 приватні будинки, адміністративну будівлю та авто.
- Віролюбівка: пошкоджено 5 приватних будинків.
Бахмутський район
- Сіверськ: пошкоджено 6 житлових будинків.
Філашкін додав, що з прифронтових територій Донеччини за добу евакуйовано 416 людей, з них 35 дітей.
Нагадаємо, минулої доби, 19 червня, російські окупанти завдали 332 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
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