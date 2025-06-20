Удар по Одесі: загинула людина, кількість постраждалих зросла

фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі 20 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Одесі. Внаслідок влучання БпЛА по об’єктам цивільної інфраструктури одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 14

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, з 00:51 до 01:15 під ударами ворога опинилися об’єкти цивільної інфраструктури Одеси. Росіяни застосували щонайменше 10 БпЛА.

"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє рятувальників", — йдеться в повідомленні.

Через масовані обстріли пошкоджені 23-поверховий будинок, багато багатоквартирних житлових будинків, господарчі споруди, навчальний заклад, магазин та автомобілі.

Зазначається, що повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється. За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.