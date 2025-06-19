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19 червня 2025, 17:20

У них немає нічого: Порошенко закликав суд скасувати санкції проти нього

19 червня 2025, 17:20
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Сьогодні, 19 червня, Касаційна палата Верховного суду України провела засідання у справі про оскарження санкцій, запроваджених проти п’ятого президента Петра Порошенка

Про це передає RegioNews із посиланням на трансляцію засідання на сторінці Петра Порошенка в Facebook.

Перед початком суду Петро Порошенко заявив, що необхідно скасувати Указ Президента Зеленського про запровадження санкцій. Нардеп також зауважив, що 9 червня сплив термін, коли влада мала надати докази щодо законності запровадження санкцій проти нього.

"П’ятнадцять днів. Саме такий термін було відведено судом для того, щоб президент України та Кабмін надали вичерпний перелік підстав, за якими проти мене були введені санкції. Представники влади так і не змогли знайти та передати до суду доказову базу, бо в них немає нічого. Вони хочуть пошити в дурні не лише Верховний Суд, не лише мою команду, але й громадян України. Закон чітко говорить: якщо немає підстав, то потрібно скасовувати рішення", – зазначив Петро Порошенко.

До слова, сьогоднішнє судове засідання відбулося без участі представників Ради національної безпеки і оборони та Міністерства економіки України, які просили розглядати справу без їхньої присутності.

Представники Офісу президента та Кабінету Міністрів просили закрити розгляд судової справи в повному обсязі. Вони пояснювали своє прохання тим, що у справі фігурують матеріали з грифом "Для службового користування" (ДСК), які потрібно розглядати в спеціальному залі.

Водночас представники Порошенка закликали зняти відповідне клопотання з розгляду. Вони пояснювали, що закриття розгляду не дасть суспільству доступу до резонансної справи, закриє від громадськості докази сторони Порошенка та порушить право на гласний і відкритий процес.

Сам Порошенко попередив, що "буде приниженням України, якщо процес між п’ятим і шостим президентами про незаконність, необґрунтованість, позасудовість і неконституційність санкцій, будуть розглядати за закритими дверима в стилі країни-агресора РФ".

Як повідомляє hromadske, суд вирішив частково закрити розгляд справи пʼятого президента України Петра Порошенка про оскарження санкцій РНБО проти нього.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

Згодом Петро Порошенко у Парламенті розкритикував владу. Він заявив, що влада почала використовувати воєнний стан, щоб побудувати в Україні авторитарний режим. Також він скаржився, що через блокування рахунків навіть не може заплатити за каву.

Раніше повідомлялося, що 13 травня Петро Порошенко звертався до суду, вимагаючи, щоб Офіс Президента України надав докази щодо запровадження проти нього санкцій. Суд задовільнив його вимогу.

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