У них нет ничего: Порошенко призвал суд отменить санкции против него

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Сегодня, 19 июня, Кассационная палата Верховного суда Украины провела заседание по делу об обжаловании санкций, введенных против пятого президента Петра Порошенко

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания на странице Петра Порошенко в Facebook.

Перед началом суда Петр Порошенко заявил , что необходимо отменить Указ Президента Зеленского о введении санкций. Нардеп также отметил, что 9 июня истек срок, когда власти должны были предоставить доказательства законности введения санкций против него.

"Пятнадцать дней. Именно такой срок был отведен судом для того, чтобы президент Украины и Кабмин предоставили исчерпывающий перечень оснований, по которым против меня были введены санкции. Представители власти так и не смогли найти и передать в суд доказательную базу, потому что у них нет ничего. Они хотят пошить в дураки не только Верховный Суд, не только мою команду, но и граждан Украины. Закон четко гласит: если нет оснований, то нужно отменять решение", – отметил Петр Порошенко.

Он также предупредил, что "будет унижением Украины, если процесс между пятым и шестым президентами о незаконности, необоснованности, внесудебности и неконституционности санкций будут рассматривать за закрытыми дверями в стиле страны-агрессора РФ".

К слову, сегодняшнее судебное заседание прошло без участия представителей Совета национальной безопасности и обороны и Министерства экономики Украины, которые просили рассматривать дело без их присутствия.

Как сообщает hromadske, суд решил частично закрыть рассмотрение дела пятого президента Украины Петра Порошенко об обжаловании санкций СНБО против него.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Впоследствии Петр Порошенко в Парламенте раскритиковал власть. Он заявил, что власти начали использовать военное положение, чтобы построить в Украине авторитарный режим. Также он жаловался, что из-за блокировки счетов даже не может заплатить за кофе.