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16 червня 2025, 12:16

Уряд Шмигаля під загрозою: в ОП вирішили перезавантажити Кабмін

16 червня 2025, 12:16
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фото: з відкритих джерел
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В Офісі Президента знову планують змінити уряд. Третій рік поспіль з'являються чутки про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, цього разу, однак, джерела в ОП підтверджують, рішення вже ухвалено, і найближчим часом Шмигаля можуть звільнити. А уряд, ймовірно, зповныстю перезавантажать.

Железняк зазначив, що серед основних причин: втрата підтримки уряду, зокрема, серед парламентарів; провали в економічно-бюджетній сфері; необхідність показати оновлення влади, оскільки виборів найближчим часом не буде.

Найбільш вірогідним кандидатом на пост прем'єр-міністра є Юлія Свириденко — нинішня перша віце-прем'єр-міністр і міністр економіки України. Інші потенційні кандидати, включаючи Дмитра Кулебу, вже зняли свою кандидатуру.

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Нардеп додав, що перед відставкою Шмигаля необхідно внести зміни в законодавство.

"На цьому чи наступному тижні планується внести правки в Закон України "Про правовий режим воєнного стану", щоб змінити статтю №10, яка наразі забороняє звільнення прем'єр-міністра в умовах воєнного стану, адже це тягне за собою відставку всього Кабміну. Після внесення правок може відбутися добровільна відставка Шмигаля, і одразу буде призначений новий Прем'єр-міністр", – каже Железняк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.

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