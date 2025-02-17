Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції

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Народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що Нацбанк заблокував його банківські картки одразу після застосування проти нього санкцій РНБО

Про це політик сказав у інтерв'ю Цензор.нет, передає RegioNews.

Порошенко розповів, що дізнався про блокування карток дорогою з фронту, де відвідував військових. Він хотів придбати каву на АЗС, але платіж по картці був відхилений.

"Є в нас така Оленка. Я завжди по традиції її пригощаю кавою. Я дістаю телефон, щоб заплатити. Прикладаю, а мені пише, що вашу картку анульовано", - сказав він.

За словами Порошенка, всі його особисті рахунки були заблоковані.

Про те, як він не зміг купити каву на АЗС, Порошенко розповів і журналістам "Української правди".

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

За словами президента, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Згодом Зеленський заявив, що санкції можуть бути зняті, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

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