Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
Народний депутат та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що Нацбанк заблокував його банківські картки одразу після застосування проти нього санкцій РНБО
Про це політик сказав у інтерв'ю Цензор.нет, передає RegioNews.
Порошенко розповів, що дізнався про блокування карток дорогою з фронту, де відвідував військових. Він хотів придбати каву на АЗС, але платіж по картці був відхилений.
"Є в нас така Оленка. Я завжди по традиції її пригощаю кавою. Я дістаю телефон, щоб заплатити. Прикладаю, а мені пише, що вашу картку анульовано", - сказав він.
За словами Порошенка, всі його особисті рахунки були заблоковані.
Про те, як він не зміг купити каву на АЗС, Порошенко розповів і журналістам "Української правди".
Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.
За словами президента, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.
Згодом Зеленський заявив, що санкції можуть бути зняті, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.
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