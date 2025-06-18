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18 червня 2025, 17:53

Австралія ввела санкції проти 60 танкерів рф, - Єрмак

18 червня 2025, 17:53
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фото: з соцмереж
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Новий масштабний санкційний пакет Австралії спрямований проти танкерного флоту росії

Про це повідомляє Голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Під обмеження потрапили 60 суден, які використовувалися для обходу нафтових санкцій та фінансування агресії проти України.

"Сильний крок Австралії - 60 суден танкерного флоту рф під санкціями", - написав Єрмак у своєму дописі.

Він підкреслив, що це перший санкційний удар Австралії саме по флоту і водночас "одразу максимально цільовий і сильний".

За словами Єрмака, обмеження передбачають заборону для цих суден на вхід до портів, позбавлення страхового захисту та обслуговування. Частина танкерів, які потрапили під санкції, була запропонована санкційною групою при Офісі президента.

"Австралія сьогодні ухвалила один із наймасштабніших санкційних рішень проти російської воєнної машини", — зазначив Єрмак.

Він також нагадав, що Австралія вже запровадила понад 1400 санкцій, а новий пакет - це логічне продовження політики тиску на Кремль.

Крім того, він наголосив на спільних діях із міжнародними партнерами:

"Це рішення - частина спільних дій із нашими партнерами: Канадою, Великою Британією, ЄС. Разом ми продовжуємо позбавляти рф ресурсів, які вона направляє на війну".

На завершення Єрмак подякував австралійському уряду за тверду позицію щодо підтримки України:


"Дякую уряду Австралії за чітку позицію і незмінну підтримку України".

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ.

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