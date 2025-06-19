Фальшиві "права" за 450 доларів: у Києві викрили підпільний цех із виготовлення документів

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У Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб, які організували незаконне виготовлення та продаж підроблених документів — водійських посвідчень і свідоцтв на авто. За "послуги" ділки брали від 400 до 450 доларів, а готові фальшивки відправляли клієнтам поштою по всій Україні.

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що організував схему 62-річний киянин, який залучив до "бізнесу" трьох знайомих.

Подружжя віком 54 та 56 років виготовляло документи вдома за допомогою спеціального обладнання, а ще один співучасник, 61-річний мешканець Київщини, підшукував клієнтів.

Збували фейкові документи поштою. Під час обшуків вилучено обладнання, голографічні елементи та чорнові записи.

Усім фігурантам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині чоловік виготовляв і продавав підроблені посвідчення водія. Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили бланки та печатки різних установ, документи з ознаками підробки, голографічні елементи та готівку в іноземній валюті