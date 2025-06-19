Депутатка із Дніпра, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ, назвала звинувачення наклепом

колаж: "Відомо"

Жінка каже, що ця новина застала її зненацька і пообіцяла дати розгорнуте пояснення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Відомо".

Джерела назвали ім'я депутатки - це Маріанна Мірошніченко від партії "Пропозиція". Журналісти звернулися до неї за коментарем. Звинувачення депутатка категорично відкидає та каже про фальсифікацію доказів.

Мірошніченко зазначила, що це наклеп та припустила, що записи розмов є монтажем.

Більш детальний коментар для ЗМІ вона пообіцяла дати наступного тижня.

Як повідомлялось, на Дніпропетровщині депутатка облради заради іміджу почала фіктивно служити в ЗСУ.