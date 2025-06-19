фото: Дніпропетровська ОВА

Бійці ППО на Дніпропетровщині отримали два командно-штабні авто для координації мобільних вогневих груп

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Передані вантажівки переобладнані у повноцінні командні пункти. У транспорті встановлені системи зв’язку та навігації, а також додаткове обладнання, необхідне для безперебійної роботи бойових підрозділів. Техніка дозволить фахівцям віддалено керувати групами, що полюють на ворожі дрони та ракети.

"Маємо справу з нелюдами. Тими, для кого вбивати мирних – наче буденна справа. А тому, аби захистити мешканців, слід чимдужче підтримувати ППО. Бійців, які цілодобово на захисті нашого неба", — зазначив Лисак.

Керівник ОВА подякував бізнесу за допомогу і наголосив, що лише спільними зусиллями можна протистояти агресору:

"Разом ми обов’язково здолаємо противника. Помстимося за відібрані життя".

Нагадаємо, російські окупанти вчергове накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото наслідків.