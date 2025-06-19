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19 червня 2025, 13:32

У Кривому Розі зупинили водія без прав і в стані сп’яніння

19 червня 2025, 13:32
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фото: Патрульна поліція Кривого Рогу
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У Тернівському районі Кривого Рогу 19-річного водія затримали за повторне керування авто у нетверезому стані, попри судову заборону

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, передає RegioNews.

Порушника зупинили під час перевірки автомобіля Ford за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з інспекторами у чоловіка помітили явні ознаки сп’яніння. Він погодився пройти тест на місці за допомогою приладу Drager. Результат показав 1,71 проміле алкоголю в організмі, що у понад вісім разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські перевірили документи і з’ясували, що водій вже позбавлений права керування через попереднє порушення, також за водіння у нетверезому стані. Водночас він знехтував цим обмеженням і знову виїхав на дорогу.

На порушника склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення - ст. 130 (повторне керування у стані сп’яніння) та ст. 126 (відсутність документів на авто). Чоловіка відсторонили від керування, а подальшу відповідальність визначить суд.

Нагадаємо, на Чернігівщині п'яний водій злетів із дороги: вміст алкоголю перевищував норму у 15 разів.

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