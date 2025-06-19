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19 июня 2025, 14:03

Смертельная авария в Кривом Роге: Tesla на полной скорости разорвала ВАЗ

19 июня 2025, 14:03
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фото: Известно
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ДТП унесло жизнь мужчины, еще три человека получили травмы

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Событие произошло 18 июня, и его момент попал на камеру видеонаблюдения.

Согласно видео из местных Телеграм-каналов, несколько автомобилей ждали перед пешеходным переходом в ожидании смены красного света светофора на разрешающий. Внезапно на высокой скорости в них врезался автомобиль Tesla. От удара находившийся ближе всех к надвигающей Tesla ВАЗ был полностью уничтожен. Водитель ВАЗа погиб на месте до приезда медиков. Его жена, а также водитель Hyundai и пассажирка BMW получили травмы и были госпитализированы.

Полиция оперативно задержала 35-летнего водителя Tesla. Следствие устанавливает все происшествия.

Ранее сообщалось о фальшивых "правах" за 450 долларов: в Киеве разоблачили подпольный цех по изготовлению документов.

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