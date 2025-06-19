ЗСУ знищили майже 20 тисяч одиниць автотехніки росіян, — Сирський
Від початку 2025 року Сили оборони України уразили майже 20 тисяч (19 421) одиниць автомобільної техніки російських окупантів
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.
Він підкреслив, що українські захисники "ламають" логістику російської армії.
"Це — тисячі тонн знищених боєприпасів, амуніції та пального, що згоріли, так і не діставшись до ворога. Дякую захисникам і захисницям за професійну, точну й результативну бойову роботу", — наголосив Олександр Сирський.
Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ знищили близько 7 710 окупантів та 2 269 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.
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