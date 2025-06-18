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18 червня 2025, 09:00

Вночі українська ППО приземлила 30 "шахедів" та дронів-імітаторів

18 червня 2025, 09:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 18 червня російська армія випустила по Україні 58 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 30 ворожих БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Основними напрямками удару стали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у дев'яти локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя 13-ма ударними БпЛА типу "шахед". Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі, зруйновані складські приміщення, знищені автомобілі.

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РФ війна окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО шахед Повітряні сили
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