Вночі українська ППО приземлила 30 "шахедів" та дронів-імітаторів
У ніч на 18 червня російська армія випустила по Україні 58 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 30 ворожих БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
Основними напрямками удару стали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що влучання БпЛА зафіксували у дев'яти локаціях.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя 13-ма ударними БпЛА типу "шахед". Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі, зруйновані складські приміщення, знищені автомобілі.