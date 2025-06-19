ВСУ уничтожили почти 20 тысяч единиц автотехники россиян, — Сырский
С начала 2025 года Силы обороны Украины поразили почти 20 тысяч (19 421) единиц автомобильной техники российских оккупантов
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.
Он подчеркнул, что украинские защитники "ломают" логистику российской армии.
"Это — тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, сгоревших амуниции и горючего, так и не добравшихся к врагу. Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную, точную и результативную боевую работу", — подчеркнул Александр Сырский.
Напомним, за прошедшую неделю ВСУ уничтожили около 7 710 оккупантов и 2 269 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.
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