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18 червня 2025, 11:10

За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 росіян, — Генштаб

18 червня 2025, 11:10
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулу добу, 17 червня, Сили оборони України знищили 1 040 російських загарбників, 23 крилаті ракети, сім танків, 31 бойову броньовану машину, одну РСЗВ, 37 артилерійських систем, 184 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 007 160 солдат.

Нагадаємо, за минулий тиждень ЗСУ знищили близько 7 710 окупантів та 2 269 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

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