фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу, 17 червня, Сили оборони України знищили 1 040 російських загарбників, 23 крилаті ракети, сім танків, 31 бойову броньовану машину, одну РСЗВ, 37 артилерійських систем, 184 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 137 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 007 160 солдат.