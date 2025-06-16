У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
За минулий тиждень, із 8 по 15 червня, Сили оборони України знищили близько 7 710 окупантів, а також 2 269 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 26 танків;
- 56 бойових броньованих машини;
- 298 артилерійських систем;
- 8 РСЗВ;
- 3 установки ППО;
- 792 одиниці автотехніки;
- 4 одиниці спецтехніки.
"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 2 ворожих літаки, 22 ракети та 1058 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Нагадаємо, нещодавно воїни підрозділу активних дій ГУР МО України "Kraken" знищили "символічного" мільйонного окупанта.
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