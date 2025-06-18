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18 червня 2025, 06:10

ЗСУ отримали на озброєння бойового робота з гранатометом

18 червня 2025, 06:10
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зауважили, що "ШАБЛЯ МК19(М)" призначена для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

"Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби", — заявили в Міноборони.

Водночас цей модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій. Ним може керувати один оператор.

Нагадаємо, у травні ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

Раніше парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія "UNEX UGV".

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