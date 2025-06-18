ЗСУ отримали на озброєння бойового робота з гранатометом
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно-керований бойовий модуль "ШАБЛЯ МК19(М)" українського виробництва
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві зауважили, що "ШАБЛЯ МК19(М)" призначена для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.
"Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби", — заявили в Міноборони.
Водночас цей модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій. Ним може керувати один оператор.
Нагадаємо, у травні ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".
Раніше парк наземних платформ ЗСУ поповнив унікальний робот-амфібія "UNEX UGV".