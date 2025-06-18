Юрій Бутусов: Мобілізація – проблема не тільки ТЦК, а всієї держави

фото: Facebook/Юрій Бутусов

Відомий журналіст Юрій Бутусов розповів про ключові проблеми, які сьогодні існують у системі мобілізації в Україні

Про це йшлося в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

За словами Бутусова, мобілізація завжди була примусовою і складною процедурою, але в нашій країні вона додатково ускладнена поганою організацією та корупційними схемами.

Він наголосив, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) — це частина українських Сил оборони, які заслуговують на повагу, і що всі проблеми мобілізації — це проблема держави загалом, а не лише ТЦК. На його думку, мобілізація має бути підзвітною перед командирами на фронті, які повинні звітувати про реальні поповнення в свої підрозділи.

Натомість зараз система мобілізації фрагментована, що створює умови для корупції. Зокрема, журналіст вказує на поширену практику продажу медичних довідок про непридатність до служби, а також на приклад голови МСЕК Хмельницької області, яка, за словами Бутусова, стала мультимільйонером завдяки корупційним схемам у системі.

"Всюди треба робити замкнуті ланцюги відповідальності і виконавської дисципліни, які прив'язуються до результату. А результат – це фронт, люди потрібні там", — зазначив журналіст.

Нагадаємо, нещодавно в Києві під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто, внаслідок падіння на дорогу один із них загинув.