У Києві чоловік загинув, намагаючись втекти від ТЦК
У столиці під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто, внаслідок падіння на дорогу один із них загинув
Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомляє Київський міський ТЦК.
"В мережі поширюються інформація та відео, на якому повідомляється про спробу втечі мобілізованим громадянином внаслідок якої він впав та загинув", - йдеться у повідомленні.
Для запобігання поширенню викривленої інформації у ТЦК повідомляють, що під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського ТЦК двоє з них здійснили спробу втечі, зокрема розбили вікно транспортного засобу.
"Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події", - зазначили в ТЦК.
Подію розслідують правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Києві чоловік спробував втекти від ТЦК через вікно автобуса.