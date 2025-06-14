08:56  14 червня
У Києві чоловік загинув, намагаючись втекти від ТЦК
09:50  14 червня
У центрі Києва проходить Марш Рівності за права одностатевих пар
09:59  14 червня
Армія РФ майже 70 разів обстріляла Сумську область
UA | RU
UA | RU
14 червня 2025, 08:56

У Києві чоловік загинув, намагаючись втекти від ТЦК

14 червня 2025, 08:56
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто, внаслідок падіння на дорогу один із них загинув

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомляє Київський міський ТЦК.

"В мережі поширюються інформація та відео, на якому повідомляється про спробу втечі мобілізованим громадянином внаслідок якої він впав та загинув", - йдеться у повідомленні.

Для запобігання поширенню викривленої інформації у ТЦК повідомляють, що під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського ТЦК двоє з них здійснили спробу втечі, зокрема розбили вікно транспортного засобу.

"Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події", - зазначили в ТЦК.

Подію розслідують правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві чоловік спробував втекти від ТЦК через вікно автобуса.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ авто нещасний випадок загибель ТЦК
У центрі Києва сьогодні перекриють декілька вулиць
14 червня 2025, 08:39
Хотів оскаржити ВЛК, але відмовили: в Києві судили чоловіка, який відмовився від мобілізації
14 червня 2025, 02:25
У Києві демонтували майже 700 незаконних МАФів та кіосків
13 червня 2025, 18:21
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Закарпатті прикордонники виявили 1380 пачок сигарет у міжнародному автобусі
14 червня 2025, 10:23
Щонайменше 15 будинків пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
14 червня 2025, 10:14
Армія РФ майже 70 разів обстріляла Сумську область
14 червня 2025, 09:59
У центрі Києва проходить Марш Рівності за права одностатевих пар
14 червня 2025, 09:50
Військовий з Кіровоградщини заявив про побиття та знущання у підрозділі
14 червня 2025, 09:22
У центрі Києва сьогодні перекриють декілька вулиць
14 червня 2025, 08:39
Запоріжжя атакували 14 ворожих шахедів
14 червня 2025, 08:20
Аферистка, яка обманювала військових від імені Ірини Федишин, опинилась за ґратами
14 червня 2025, 03:00
"Було вибухів 15 над нами": співачка KOLA потрапила під обстріл під час поїздки до Ізраїлю
14 червня 2025, 02:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »