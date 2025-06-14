У Києві чоловік загинув, намагаючись втекти від ТЦК

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У столиці під час транспортування до збірного пункту ТЦК двоє мобілізованих здійснили спробу втечі із авто, внаслідок падіння на дорогу один із них загинув

Як передає RegioNews, про це у Фейсбуці повідомляє Київський міський ТЦК.

"В мережі поширюються інформація та відео, на якому повідомляється про спробу втечі мобілізованим громадянином внаслідок якої він впав та загинув", - йдеться у повідомленні.

Для запобігання поширенню викривленої інформації у ТЦК повідомляють, що під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського ТЦК двоє з них здійснили спробу втечі, зокрема розбили вікно транспортного засобу.

"Під час цієї спроби один із мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події", - зазначили в ТЦК.

Подію розслідують правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві чоловік спробував втекти від ТЦК через вікно автобуса.